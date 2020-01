Heimatverein in Radevormwald : Heimatverein kann Unterstützung brauchen

So viele junge aktive Mitglieder würde der Vorstand gerne begrüßen – in diesem Fall sind es allerdings Kinder aus Nowy Targ, der polnischen Partnerstadt Radevormwalds, die vor einigen Jahren zu Besuch im Heimatmuseum waren. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Die aktiven Ehrenamtler sind nicht mehr die Jüngsten – neue Gesichter sind daher beim HVV willkommen.

Doch um all diese schönen Aktionen anbieten zu können, braucht es ehrenamtliche Helfer. Und da fehlt es dem Verein zunehmend an Nachwuchs, sagt Ursula Mahler. „Wir benötigen neue Ehrenamtler für den Arbeitskreis, denn viele der jetzigen Mitglieder sind schon recht alt.“ Der Arbeitskreis kümmert sich nicht nur um die Kaffeetafeln, sondern er archiviert und sammelt Dokumente und andere Exponate für den Bestand des Heimatmuseums.

Die Sorge um den mangelnden aktiven Nachwuchs haben heutzutage viele Vereine, weiß Ursula Mahler. Sie sieht dafür mehrere Gründe. Zum einen seien die Senioren heute beweglicher und reisefreudiger als früher. „Viele in diesem Alter sind auf Kreuzfahrten unterwegs“, so Mahler. Die Senioren wollten die Welt sehen und sich nicht vor Ort an einen Verein und seine regelmäßigen Veranstaltungen und Pflichten binden. Und dies sei ein generelles Problem: „Keiner will sich mehr binden. Für ein einzelnes Projekt finden sich die Leute zusammen, aber alles, was sich über Jahre erstreckt, ist unbeliebt.“