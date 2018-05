Radevormwald: Polizei blitzt am Freitag erneut den Verkehr in Marke

Polizei blitzt am Freitag erneut den Verkehr in Marke

Radevormwald Die B 237 gilt als "Einflugschneise" für Motorradfahrer. Seit 2012 gilt dort die Höchstgeschwindigkeit 70 km/h.

Und wieder einmal nimmt die Polizei den Verkehr auf der Bundesstraße 237 in der Außenortschaft Marke ins Visier: Am kommenden Freitag, 1. Juni, werden die Beamten dort wieder blitzen, wie Polizei-Sprecher Michael Tietze mitteilt. Die Ortschaft liegt in der Nähe der Stadtgrenze zu Radevormwald.

So wird die Polizei des Oberbergischen Kreises auch in dieser Woche mit Radarmessgeräten unter anderem die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B 483 überwachen - zum bereits neunten Mal in den vergangenen Wochen. In Marke war im Oktober 2012 nach schweren Unfällen auf etwa 450 Metern eine Tempo-70-Zone eingerichtet worden. Kurz zuvor war ein 46-jähriger aus Rade ums Leben gekommen, weil er in Marke mit hoher Geschwindigkeit gegen ein Auto geprallt war.