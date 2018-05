Hückeswagen: Polizei blitzt in dieser Woche erneut in Marke

Polizei blitzt in dieser Woche erneut in Marke

Hückeswagen Auf der Bundesstraße 483 wird offenbar häufig zu schnell gefahren, außerdem gilt die Bundesstraße als "Einflugschneise" für viele Motorradfahrer aus dem Rheinland, dem Märkischen und dem Ruhrgebiet.

So wird die Polizei auch in dieser Woche mit Radarmessgeräten unter anderem die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der B 483 überwachen - zum bereits sechsten Mal in den vergangenen Wochen!