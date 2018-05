Radevormwald : Asylsuchende als Praktikanten - bei Gira sind die Erfahrungen gut

Ait Ou Tabib Ayoub (l.), gelernter Dreher, hat bei Gira hospitiert. Nach Einweisung - hier durch Heike Ludorff - hat er alle Arbeiten eigenständig erledigt. Foto: Gira

Radevormwald In Abstimmung mit dem regionalen Jobcenter absolvierten sechs Personen ein zweiwöchiges Praktikum bei dem Unternehmen in Radevormwald.

"Am liebsten würde ich die Dauer des Praktikums verlängern." Isa Ergin, Projektleiter in der Abteilung "Marken- und Produktpräsentation" der Gira Giersiepen GmbH & Co. KG, ist voll des Lobes, wenn die Sprache auf seinen Praktikanten Ait Ou Tabib Ayoub kommt. "Er packt sofort mit an, ist hilfsbereit, hat eine schnelle Auffassungsgabe und erledigt alle Arbeiten selbstständig", erzählt der Elektrotechniker, der seit fast 15 Jahren für Gira tätig ist. "Ich wäre froh, wenn alle Praktikanten so engagiert wären." Auch wenn die Kommunikation anfänglich nur mit Hilfe der sprichwörtlichen Hände und Füße funktionierte, gilt Ait Ayoub seinen Kollegen - so das einhellige Urteil - als "sehr gut integriert".

Der gebürtige Marokkaner ist einer von sechs in Radevormwald lebenden Asylsuchenden, die in diesem Frühjahr ein zweiwöchiges Praktikum beim Gebäudetechnikspezialisten absolviert haben. "Damit wollen wir in unserer direkten Nachbarschaft lebenden Asylbewerbern die Möglichkeit geben, ganz praktische Einblicke in die Arbeit und Prozesse in einem deutschen Industrieunternehmen zu gewinnen", erklärt Diana Traub, die bei Gira im Bereich "Personal" das Projekt organisiert und betreut hat.



Die Auswahl für das diesjährige Integrations-Praktikum erfolgte in Abstimmung mit dem "Integration Point" des regionalen Jobcenters und dem Sozialamt der Stadt Radevormwald. Ausschlaggebend waren dabei die Deutschkenntnisse, die Zuverlässigkeit und die Bereitschaft, Eigenverantwortung zu übernehmen. "Besonders wichtig war uns, dass wir unserer einen Praktikantin und unseren fünf Praktikanten jeweils eine Patin bzw. einen Paten aus unserer Belegschaft zur Seite stellen konnten, die auf freiwilliger Basis die Betreuung vor Ort in der Abteilung übernommen haben", hebt Diana Traub hervor. "Denn nur so kann es zu einem gegenseitigen Kennenlernen kommen - im Idealfall auch über den Arbeitsalltag hinaus." Dies hat offenbar durchweg gut funktioniert. "Die Menschen bei Gira sind alle sehr freundlich", berichtet Gulizar Mustafa. Die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin aus dem Irak hat während ihres Praktikums in verschiedenen Abteilungen in der Produktion und Logistik gearbeitet. "Die Tätigkeiten waren sehr abwechslungsreich", freut sie sich. "Ich habe sehr viel gelernt, meine Sprachkenntnisse verbessert und meinen deutschen Wortschatz um viele neue Wörter erweitert."

