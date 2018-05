Radevormwald: Info-Abend im Bürgerhaus: Wann ist man zu alt, um noch Auto zu fahren?

Radevormwald Am Wochenende sorgte diese Meldung für Aufsehen: Eine 81-Jährige war im Siegerland mit ihrem Auto ungebremst in eine Gruppe von Motorradfahrer gefahren. Zwei Personen wurden schwer verletzt.

Dass viele Senioren, die mit dem Auto unterwegs sind, mit zunehmendem Alter Probleme im Straßenverkehr bekommen, ist bekannt. Doch Mobilität ist in unserer Gesellschaft ein hohes Gut. Viele ältere Menschen haben Angst, ohne Führerschein ihre Lebensqualität zu verlieren. Und so sitzen sie hinter dem Steuer ihres Fahrzeugs so lange es noch geht - manchmal mit schlimmen Konsequenzen für sich und andere Menschen.

Das Sana-Krankenhaus in Radevormwald bietet am morgigen Mittwoch, 30. Mai, um 18 Uhr ein Patientenseminar im Bürgerhaus an. Der Titel lautet: "Verkehrstauglichkeit im Alter - das sollten Sie wissen". Darin geht es unter anderem auch um die Frage: Ab wann ist man nicht mehr in der Lage, aktiv am Verkehr teilzunehmen. In vielen Nachbarländern ist mittlerweile ab einem gewissen Alter eine Verkehrstauglichkeitsprüfung Pflicht. Aber ist dies in einer Gesellschaft, die von der Automobilindustrie dominiert wird, überhaupt durchsetzbar?