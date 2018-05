Radevormwald: Müll und Zerstörung auf der BMX-Anlage

Radevormwald Ein Anwohner beschwert sich, dass der erst vor einem Jahr eröffnete Park für BMX-Radfahrer sich in einem schlechten Zustand befindet. Die Fläche werde als "Partymeile" zweckentfremdet, Teile der Ausrüstung sogar verfeuert.

Es ist noch kein Jahr her, da wurde der BMX-Park unterhalb der Wasserturmstraße eröffnet, im Juli 2017. Seither hat das Gelände an Attraktivität allerdings viel verloren - das zumindest belegen aktuelle Fotos, die Anwohner Frank Schmitz gemacht hat.

Grundsätzlich sei es gut, dass es ein Angebot für BMX-Fahrer gebe, stellt er klar, aber leider werde der Park in jüngster Zeit "als Partymeile mit allen negativen Begeiterscheinungen genutzt." Die Bilder zeigen Müll und Flaschenscherben, die den Boden bedecken. "Die Benutzungshinweise, angebracht am durch Azubis der Firma Kuhn Edelstahl in mühevoller Kleinarbeit gebauten Unterstand, weisen eindeutig darauf hin, dass Müll zu vermeiden und das Mitbringen von Glasflaschen untersagt ist", schreibt der Anwohner. Inzwischen, so habe er zumindest gehört, würden einige Teile der Ausrüstung auch mal für ein Lagerfeuerchen verwendet. Tatsächlich sei ein Teil der hölzernen Rückwand des Unterstandes bereits herausgebrochen worden. "Hier scheint mir der Strafbestand der Sachbeschädigung erfüllt", meint Schmitz.