Radevormwald : 20 Firmen arbeiten eine Woche im Bad

Foto: Jürgen Moll (Archiv)

Radevormwald Das "life-ness" schließt vom 4. bis 10. Juni. In der Revisionswoche finden Wartungs- und Reparaturarbeiten statt.

Am nächsten Montag, 4. Juni, startet die diesjährige Revisionswoche des "life-ness". In der gesamten Woche finden viele Arbeiten in allen Bereichen des Freizeitcenters statt, die im laufenden Betrieb schlecht durchgeführt werden können. In diesem Zeitraum, bis einschließlich dem 10. Juni, ist das gesamte "life-ness", inklusive aller Kursangebote, geschlossen.

Geschäftsführer Ronald Eden hat 20 Firmen beauftragt, die in der einen Woche viele kleine, aber auch einige umfangreiche Arbeiten in seinem Bad, der Sauna, dem Fitness-Bereich und dem Nessi-Kinderland durchführen werden. Zu den üblichen Aufgaben der Revisionswoche gehören Arbeiten, wie die Komplettreinigung aller Bereiche und die Instandsetzung kleiner Mängel. Das große Sportbecken wird bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag leerlaufen, damit die Arbeiten rechtzeitig beginnen können. Wie jedes Jahr wird der große Filter des Beckens, der aus 360 Filterkerzen besteht, geöffnet und gereinigt. Damit geht auch eine Überarbeitung der Wasseraufbereitung und eine neue Programmierung im Bereich der Filtertechnik einher, um in Zukunft noch mehr Energie zu sparen.

Spannend wird es am Dienstag, 5. Juni, wenn in dem großen Sportbecken 16 Kernbohrungen durchgeführt werden. Die je 75 Millimeter starken Bohrungen werden in dem Labor der Bergischen Universität Wuppertal auf ihren Zustand und ihre Materialität hin untersucht. "Diese Kernbohrungen sind der erste Schritt, wenn wir über Sanierungsmaßnahmen des alten Beckens sprechen. Sie werden uns Aufschluss darüber geben, in welchem Zustand der Beton ist und welche Sanierungsarbeiten notwendig seien werden", sagt Eden. Die 16 Löcher werden direkt wieder aufgefüllt, neu verfugt und gefliest. Wie lange das "life-ness" auf die Laborergebnisse warten muss, steht noch nicht fest.

Im Saunabereich werden während der Revisionswoche gängige Sanierungsarbeiten stattfinden, die Außenanlage wird neue bepflanzt, große Bauarbeiten gibt es dieses Jahr nicht. Eine umfassende Neugestaltung bekommt der Kursraum 2 im Obergeschoss des Freizeitcenters, damit dieser zukünftig noch besser für Kurse genutzt werden kann. Die Anfrage steigt stark. "Der Raum bekommt einen neuen Boden, einen neuen Anstrich, eine moderne Musikanlage und eine Spiegelfläche."



Weiterhin werden die Mitarbeiterbüros attraktiver gestaltet und es sind vorbereitende Maßnahmen für künftige Außenreklamen sowie die ersten Schritte der E-Bike-Ladestation geplant. Das "life-ness" will im Laufe des Jahres in Kooperation mit den Radevormwalder Stadtwerken eine eigene Ladestation für E-Bikes einrichten, weil auch dieser Freizeitast in Radevormwald immer weiter wächst. Eine weitere wichtige Aufgabe der Woche wird die Renovierung des Kleinkinderbereichs im Kinderland sein. Dass das "life-ness" jährlich eine großflächige Revisionswoche einrichtet, spricht für das Freizeitcenter. "Wir investieren seit neun Jahren immer wieder in unsere Anlagen. Nicht nur, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, sondern auch für die Sicherheit unserer Kunden." Die finanziellen Mittel für die Revisionswoche setzen sich aus den Punkten Instandhaltung, Wartung, Raumkosten und Investitionen zusammen.

Mehr Informationen unter

www.life-ness.de

