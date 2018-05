Radevormwald: Trikotspende für die "Alten Herren" des SC 08

Radevormwald

Elektromeister Nils Fischer überreichte nun heimischen Kollenberg einen neuen Satz Weisser Kurzarmtrikots an die "Alten Herren" des SC 08 Radevormwald. Die "Oldies" des SC 08 Radevormwald freuten sich sehr über diese unerwartete Spende, schließlich steht in diesem Jahr das zehnjährige Vereinsjubiläum des SC 08 Radevormwald auf dem Programm. Und für das Unternehmen die Titelverteidigung des vom SV Zeltingen Rachtig ausgerichteten 30. Mittelmoselcups in der Zeit vom 22. bis zum 24. Juni an der Mittelmosel kommen diese neuen Trikots wie gerufen.