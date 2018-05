Radevormwald/Ennepetal : Fahrerflucht: Biker aus Rade wird schwer verletzt

Radevormwald/Ennepetal Die Polizei des Kreises Ennepe-Ruhr ermittelt gegen eine Autofahrerin, die am Freitagvormittag nach einem Unfall Fahrerflucht begangen hat. Das Unglück geschah gegen 10.25 Uhr im Einmündungsbereich Lindenstraße / Höfinghoffstraße in Ennepetal. Ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Radevormwald war auf der Straße Am Westfeld unterwegs und beabsichtigte, nach rechts in die Lindenstraße in Fahrtrichtung Breckerfeld abzubiegen. Aus der Höfinghoffstraße kommend, missachtet eine Pkw-Fahrerin die Vorfahrt des Motorradfahrers und bog ebenfalls in Fahrtrichtung Breckerfeld in die Lindenstraße ab.

Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der Motorradfahrer eine Notbremsung ein. Dabei kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Die Autofahrerin fuhr jedoch davon, ohne sich um den gestürzten Mann zu kümmern.

(s-g)