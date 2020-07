Volkshochschule Oberberg : Landesförderung für neues Online-Angebot der VHS

Oberberg Für das kommende Herbst/Winter-Semester hat die VHS Oberberg das Innovationsstipendium 2020 des VHS-Landesverbands Nordrhein-Westfalen erhalten. Das vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft ausgelobte Stipendium ist mit 1200 Euro dotiert.

Das vergangene Semester musste die Volkshochschule des Oberbergischen Kreises wegen der Corona-Krise frühzeitig beenden. Jetzt richtet sich der Blick aber optimistisch in die Zukunft. Und es gibt erfreuliche Nachrichten, denn für das kommende Herbst/Winter-Semester hat die VHS Oberberg das Innovationsstipendium 2020 des VHS-Landesverbands Nordrhein-Westfalen erhalten. Das vom NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft ausgelobte Stipendium ist mit 1200 Euro dotiert. Die VHS Oberberg finanziert damit die Entwicklung und Durchführung eines Online-Seminars im Bereich der Gesellschaftspolitischen Bildung.

Die Förderung, um die sich 21 Volkshochschulen aus NRW beworben hatten, fließt in die Konzeption und Durchführung des WebSeminars „HERstory - Geschichte und Gegenwart aus weiblicher Perspektive“. In diesem Online-Seminar werden historische und gegenwärtige Ereignisse analysiert und dabei auf die Rolle von Frauen fokussiert.

„Klassische Präsenzkurse sollen zwar auch in Zukunft unser Standbein bleiben. Jedoch werden wir die Angebote unserer VHS-Fachbereiche durch digitale Angebote wie dem WebSeminar kontinuierlich erweitern“, kündigt René Schultens, VHS-Fachbereichsleiter für Gesellschaft und Politik, an.

Dank des Innovationsstipendiums könne das WebSeminar allen Interessierten gebührenfrei angeboten werden. Es findet vom 10. November bis 1. Dezember mit jeweils einer Online-Präsenzsitzung pro Woche von 18 bis 20 Uhr statt. An den Online-Kurstagen wird es Phasen in einem gemeinsamen virtuellen Gruppenraum über Videokonferenz geben sowie Phasen, in denen die Teilnehmer angeleitet werden, sich selbstständig mit den Inhalten auseinanderzusetzen.