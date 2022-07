Weiterbildung in Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten : VHS setzt für das Wintersemester auf Präsenzveranstaltungen

VHS-Fachbereichsleitert André Bücker führt vor, wie man mit der Kameraausrüstung aus dem VHS-Studio arbeiten kann. Foto: Armin Fischer (arfi)

Rheinberg Die Weiterbilder für Rheinberg, Alpen, Sonsbeck und Xanten haben das neue Programm für das Wintersemester vorgestellt. 582 Veranstaltungen sind geplant, 13 Prozent davon laufen online. Ende August geht es los. Wir haben uns einige Höhepunkte herausgepickt.

Exakt 224 Seiten stark ist das druckfrische Programm für das Wintersemester an der Volkshochschule (VHS), das Jens Korfkamp, Leiter des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, jetzt vorgestellt hat. 1140 Unterrichtsstunden können besucht werden. Das Angebot ist erfreulich breit aufgestellt, bietet mit 562 Veranstaltungen und 184 Dozenten und Dozentinnen Neues und Bewährtes für das erste Halbjahr.

„Die Anmeldungen sind angelaufen. 720 liegen bereits von Wiederanmeldern vor“, berichtete Jens Korfkamp. Am 29. August beginnen die ersten Veranstaltungen. „Wir fangen in diesem Jahr aufgrund der frühen Sommerferien bereits Ende August an“, erläuterte Korfkamp. Drei Wochen nach Schulstart ist das übliche Zeitfenster. Veranstaltungen finden in Kursräumen direkt statt.

Info Auch telefonisch oder per Postkarte Anmeldung Die Anmeldung zu den VHS-Angeboten ist ab sofort zu bekannten Geschäftszeiten unter Telefon 02843 907400 möglich oder schriftlich über die Postkarten im Programmheft, das öffentlich ausliegt.



Online Das neue Programm ist unter www.vhs-rheinberg.de einsehbar. Man kann sich hier auch zu den Angeboten anmelden.

Das rein digitale Veranstaltungsformat liegt bei mittlerweile 13 Prozent des kompletten Angebotes. Aufgrund der Pandemie-Erfahrungen können im Bedarfsfall verschiedene Kurse dann auch online angeboten werden. „Ich bin zweckoptimistisch und setze auf Präsenzveranstaltungen“, so Korfkamp.

Corona liefert das Stichwort für den ersten Termin. Am 22. September wird Jean-Pierre Wils, Dozent an der Radboud Universität Nijmegen, über den großen Riss in der Gesellschaft sprechen, den die Pandemie verursacht habe. Er bietet eine Analyse und macht konkrete Vorschläge zur Richtungsänderung. Die Pandemie brachte mit digitalen Formaten Videokonferenzen, Streamingprojekte und Podcasts in den Berufsalltag und das Vereinsleben.

Fachbereichsleiter André Bücker stellt vom 8. September an kostenfrei Kursteilnehmenden den Bereich Audio-/Videografie vor, zeigt, wie sich eigene Filme herstellen oder sich der Twitch-Kanal aufpeppen lässt. Zoom-Videokonferenzen haben sich in der Pandemie als Kommunikationsmöglichkeit bewährt. Am 8. November gibt es eine Einführung speziell für Senioren.

Der depressiven Störung in verschiedenen Lebensphasen widmet sich eine Vortragsreihe, die Dorothee Müller, Chefärztin am psychiatrischen Krankenhaus St. Nikolaus, von Dezember an anbietet. Nachhaltigkeit ist ein weiteres Schwerpunktthema, das den Alltag bestimmt. „Wir wissen, dass unsere Ressourcen endlich sind und wir eine Konsumhaltung auf Kosten unserer Umwelt einnehmen. Die VHS stellt sich diesem Thema bewusst“, so Korfkamp. Wichtig sei das gemeinsame Umdenken zum Schutz der Erde, wie auch das Titelbild des Programmheftes zeigt. Referent Frank Herrmann führt am 5. September mit einem Vortrag ins Thema, in Kooperation mit der Xantener Eine-Welt-Gruppe, ein, weist auf Alternativen beim Einkauf und der Bekleidung hin.

Im Bereich der kulturellen Bildung öffnen sich für Interessierte die Xantener Dombauhütte am 27. Oktober und am 16. März in Wesel das LVR-Niederrheinmuseum. Vor dem Hintergrund der Frankfurter Buchmesse mit Gastland Spanien referiert am 26. Oktober Luis Ruby über das Buch „Papyrus. Die Geschichte der Welt in Büchern“. Zusammen mit Maria Meinel hat er das Buch der spanischen Autorin Irene Vallejo übersetzt.

Vielfalt verspricht der Bereich Gesundheit mit Angeboten aus der Küche und mit viel Bewegung. Neu ist afrikanische Tanz-Art mit Live-Musik am 29. Oktober mit Maren Haske. Im März folgt ein zweiter Termin. „Probleme haben wir bei Sportangeboten. Uns fehlen Übungsleiter. Erfreulich ist, dass wir den kreativen Bereich ‚Zuschneiden und Nähen‘ mit Heidemarie Brandt in Xanten erweitern können“, betonte der VHS-Leiter Jens Korfkamp bei der Programm-Vorstellung.

Sprachurlaub bei den Römern? Uwe Becker sorgt für den Bildungsurlaub, bei dem die lateinische Sprache für Einsteiger und Wiedereinsteiger ab dem 10. Oktober in 30 Unterrichtsstunden gesprochen wird. Die berufliche Bildung kann mit Neuheiten aufwarten, etwa mit einem Online-Angebot „Sketchnoting“ auf der Basis von visueller Kommunikation. Die Dozentin Viktoria Cvetkovic zeigt, wie sich Texte mit Bildern besser verknüpfen lassen und bei Konferenzen zur wertvollen Hilfe werden.

