Radevormald in der Corona-Krise : Einzelhandel leidet unter Corona-Krise

Info

Ordnungsamt Der Einzelhandel in Radevormwald kam durch die Corona-Krise am 18. März zum Erliegen. An diesem Mittwoch waren Mitarbeiter des Ordnungsamtes in der Innenstadt unterwegs und schlossen die Geschäfte. Einige Läden hatten bereits am Dienstag davor nicht mehr geöffnet, andere warteten auf die offizielle Schließung.

Wiedereröffnung Am Montag, 20. April, öffneten die meisten Geschäfte wieder nach einem Monat Shutdown. In Radevormwald reagierten einige Einzelhändler mit einem Lieferservice und einem Vertrieb über E-Mail oder Soziale Medien auf die Krise. Eigene Online-Shops haben die meisten Einzelhändler in der Kleinstadt nicht.