Ferienspaßaktion : Lautlos schweben über Radevormwald

Marcio Burda hat im Segelflugzeug Platz genommen und bekommt von Fluglehrer Patrick Hirschauer die letzten Instruktionen, bevor es gemeinsam in die Luft geht. Foto: Sigrid Hedderich

Radevormwald Am Flugplatz Leye wurde vom Luftsportverein Radevormwald im Rahmen der Ferienspaßaktion eine Flugstunde angeboten. Marcio Burda nahm das Angebot an.

Von Sigrid Augst-Hedderich

Die großen weißen Vögel stehen sauber aufgereiht am Rand des Flugplatzes Leye und laden zu Einsteigen ein. Marcio Burda sitzt auf einer kleinen Bank in der Nähe und beobachtet den schon begonnenen Flugbetrieb am Samstagmorgen. Gleich darf er in ein Segelflugzeug steigen.

Noch ist Warten angesagt, sein Fluglehrer ist mit einem Flugschüler des Luftsportvereins Radevormwald noch in der Luft. „Ich bin schon sehr aufgeregt“, sagt der 15-Jährige, der zum ersten Mal auf dem Gelände des LSV ist. Auf was er sich mit der Teilnahme an der Schnupperstunde im Rahmen der Ferienspaßaktion der Stadt Radevormwald eingelassen hat, weiß er nicht so genau. „Mal sehen, wie das Fliegen in einem Segelflugzeug ist. Ich bin kein großer Abenteurer, aber doch sehr gespannt darauf“, sagt er.

Nervösität ist ihm nicht anzumerken. Letztlich hat er ja auch schon eine kleine „Unterrichtsstunde“ Theorie erleben können. „Von dem Wind, Thermik und Luftwiderstand war da die Rede“, zählt er auf. Dabei lässt er seinen Blick keinen Moment von ein gerade landendes Flugzeug, aus dem Patrick Hirschauer mit einem Schüler steigt. Der Flugausbilder ím LSV Radevormwald, fordert Marcio auf, sich für sein großes Abenteuer fertig zu machen. Dazu gehört, einen dicken Rucksack mit einem Fallschirm aufzusetzten und auch zum Mund-Naseschutz zu greifen.

„Wir haben heute fantastisches Wetter zum Fliegen“, freut sich der Fluglehrer und klopft seinem Schützling auf die Schultern. Blitzschnell steigt Marcio Burda in den Segler „ASK 21“, einer von sieben vereinseigenen Flugzeugen. Eine Gruppe von fünf jungen Männern, allesamt Flugschüler im LSV, helfen nun dem Fluggast, sich anzuschnallen und die Technik kurz zu erklären. Marcio Burda hört mit konzentriert zu. Er scheint jede Sekunde jetzt zu genießen.

„Unsere Flugschüler sind schon fit. Teils fliegen sie schon alleine“, so Patrick Hirschauer. Er freut sich darüber, einem jungen Interessierten seine große Leidenschaft, das Fliegen, etwas näherbringen zu dürfen. „Ich bin aber auch etwas enttäuscht. Wir hatten zehn Jugendlichen das Angebot unterbreitet, doch nur zwei Jugendliche haben sich gemeldet, von denen nur Marcio hierher gekommen ist“, sagt der Fluglehrer. Marcio Burda hatte im Gegenzug das Angebotsheft des Ferienspaßes nur mal durchgestöbert und war beim Fliegen hängengeblieben. „Bisher bin ich nur in großen Fliegern unterwegs gewesen, dass ich einmal hier fliegen darf ist schon krass“, war der Schüler hin und weg.