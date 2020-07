Jahresversammlung an der Wupper : Wupper-Bürgerverein lädt zu digitaler Abstimmung ein

Wupperorte Alle Vereinsmitglieder erhalten Anfang der kommenden Woche Einladungen per E-Mail. Der Einladung wird ein Wahlzettel im Anhang beigefügt, auf dem die wahlberechtigten Mitglieder ab 16 Jahren einige Vorstandmitglieder wählen können.

Eine Mitgliederversammlung ohne persönliches Erscheinen – das plant derzeit der Bürgerverein für die Wupperorte. Auf einer Sondersitzung am Donnerstag entschloss sich der kleine Vorstandskreis zu diesem Schritt, bedingt durch die strengen Auflagen in der Corona-Krise.

„Zu diesem ungewöhnlichen Schritt einer Briefwahl sind wir einheitlich gekommen. Die Räume für eine Hauptversammlung in gewohnter Weise mit Mitgliedern stehen durch die Abstandsreglungen nicht zur Verfügung“, sagt Marcus Riese (Foto: moll/archiv), zweiter Vorsitzender des Vereins. Somit erhalten alle Vereinsmitglieder Anfang der kommenden Woche Einladungen per E-Mail. Der Einladung wird ein Wahlzettel im Anhang beigefügt, auf dem die wahlberechtigten Mitglieder ab 16 Jahren einige Vorstandmitglieder wählen können. Bei der Wahl wird ein neuer Vorsitzender und sein Vertreter gewählt sowie außerdem ein Kassierer und Beisitzer. „Die Mitglieder können sich den Wahlzettel ausdrucken und ausgefüllt per Post zurück an den Verein senden, oder aber auch im Frisiersalon Hückesfeld abgeben“, erklärt Riese. Mitglieder, die über keinen Drucker verfügen, sollen sich beim Vorstand melden. „Der Jahresbericht wie auch der Kassenbericht kann über den Vorstand eingesehen werden. Interessierte Mitglieder dürfen sich hierzu gerne beim Vorstand melden“, sagt Riese. Das Verfahren klinge etwas kompliziert, habe sich aber bei anderen Vereinen schon bewährt. Alle Wahlzettel müssen dem Vorstand bis zum 1. August vorliegen. Die Auswertung erfolgt dann am 6. August bei einer Vorstandssitzung. „Alle Mitglieder erhalten eine digitale Mitteilung über das Wahlergebnis“, kündigt Riese an.