Theater in Radevormwald : „MaskeRader“ proben für einen Leseabend

Auch mit dem Stück „Queen von Querevormwald" begeisterten die Hobbydarsteller ihr Publikum. Die Corona-Pandemie bringt nun den Spielplan gehörig durcheinander. Die nächste Premiere musste auf 2021 verschoben werden. Dafür soll es am 16. Oktober einen Leseabend geben. Foto: Theaterverein Maske-Rader

Radevormwald Die Laien-Theatergruppe hat mit digitalen Proben auf die Pandemie reagiert – das Ergebnis: eine Lesung am 16. Oktober im Bürgerhaus.

Wenn sich die Welt nicht in einer globalen Pandemie befindet, probt die Theatergruppe „MaskeRader“ eigentlich jeden Montag auf der Bühne. Seit dem 16. März geht das nicht mehr. Die Corona-Krise hat auch für die Hobby-Schauspieler alles verändert und den Spiel- und Probenplan aus dem Takt gebracht. Nach der ersten Phase des Schocks haben sich Kai Olthoff und die anderen Mitglieder der Laiengruppe auf die Suche nach einer Lösung gemacht. „Wir haben verschiedene digitale Wege ausprobiert, um online zu proben. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten haben wir eine neue Art des Probens entdeckt“, sagt Kai Olthoff. Sechs von acht Schauspielern der Gruppe nehmen seit Ende März regelmäßig an den digitalen Proben teil, die von Susanna Weber, der Regisseurin der Gruppe, geleitet werden.

Der Schwerpunkt der Proben liegt auf der Textarbeit, denn Mimik und gemeinsames Spielen ist über den Bildschirm schwer umzusetzen. „Der Zugang ist ein ganz anderer. Die digitalen Proben ersetzen nicht richtige Theaterproben, sondern sind eine andere Form der Schauspielerei“, sagt Kai Olthoff. Eigentlich wollten die „MaskeRader“ im Oktober Premiere mit ihrem neuen Stück „Wie du mir, so ich dir“ feiern. Die Proben für das französische Boulevardstück waren digital allerdings nicht realisierbar. Die Theatergruppe hofft, das Stück am Ende der Spielzeit 2020/2021 aufführen zu können. „Wenn wir die normalen Proben bald wieder aufnehmen, kann das Stück im Sommer 2021 Premiere feiern“, sagt Kai Olthoff, der in dem Stück von Pierre Chesnot die Hauptrolle spielt. Ihm und den anderen Mitgliedern der Gruppe war es wichtig, 2020 trotzdem eine kulturelle Veranstaltung durchzuführen. „Wir wollen ein Zeichen setzen und signalisieren, dass es trotz Corona Kultur gibt.“