Kirche in Radevormwald : Geistliches Wochenende mit Pfarrer Dieter Jeschke

Radevormwald/Ratingen Das Seminar steht unter dem Motto „Ich sehe oft (...) die Sterne am Himmel an“ von Matthias Claudius. Die spirituellen Einkehrtage für Kopf, Herz und Sinne finden statt von Freitag bis Sonntag, 11. bis 13. September.

Die Ratinger Heilpraktikerin (Psychotherapie) und Geistliche Begleiterin Sonja Christine Neuroth und der Radevormwalder Pfarrer Dr. Dieter Jeschke von der reformierten Kirchengemeinde bieten ein besonderes geistliches Wochenende im Haus der Stille, dem Einkehr- und Meditationszentrum der Evangelischen Kirche im Rheinland in Rengsdorf, an. Dabei handelt es sich um ein überkonfessionelles Angebot, ein innovatives Projekt, das die Glaubenssehnsucht vieler Menschen vor allem in den Abendstunden anspricht, heißt es in der Ankündigung.