Kreisvolkshochschule für Oberberg : VHS geht neue Informationswege

Andrea Poranzke ist Leiterin der VHS in Hückeswagen. Foto: Jugendzentrum

Hückeswagen Auskünfte über das Herbst/Winter-Semester gibt es in erster Linie digital. Für Hückeswagen sind in dem neuen Heft drei Angebote aufgelistet. Tatsächlich werden aber in der Schloss-Stadt 35 Kurse angeboten – die sind aber nur online und nicht sofort auf den ersten Blick ersichtlich aufrufbar.

Bunt, modern, jung, hipp – so präsentiert sich das neue Programmheft der Kreisvolkshochschule für Oberberg für das nach den Sommerferien startende Herbst/Winter-Semester, das in Hückeswagen voraussichtlich ab Mitte kommender Woche ausliegen wird. Das Heft ist dabei in sieben „Lebenswelten“ unterteilt, in denen eine Auswahl an Kursen mit knappen Informationen vorgestellt werden. „Natur vielfältig erleben“, „Die Welt erschließen“, „Mit allen Sinnen genießen“, „Miteinander füreinander“, „Digitale Welten“, „Kulturelle Vielfalt“ und „Unsere innere Welt“. Dem Ganzen ist ein QR-Code beigefügt, mit dem Nutzer eines Smartphones zu den wesentlichen Informationen wie Stadt, Veranstaltungsort, Gebühren und Anmeldung gelangen. Wer allerdings wissen will, was es in seiner favorisierten Stadt oder Gemeinde an Angeboten gibt, muss auf der Internetseite www.vhs-oberberg.de die jeweilige Kommune in die Suchfrage eingeben und anschließend den Link „Außenstelle“ anklicken. Im Programmheft sind die Angebote nicht mehr nach Kommunen ausgewiesen.

Dabei umfasst allein das Hückeswagener VHS-Programm des kommenden Semesters eine Reihe von interessanten Angeboten. Klassiker sind Sprachen – hier werden Niederländisch, Französisch und Italienisch angeboten. Und es gibt verschiedene Einführungen in die Welt der Küche: Wer einmal wissen will, wie Burger de luxe, außergewöhnliche Vorspeisen und Desserts oder die indische Küche zubereitet werden, findet einen passenden Kursus. Es gibt Babymassage, einen Einstieg in das Programmieren von Robotern sowie Workshops für Textiltechnik und Schmieden. Angeboten werden unter anderem auch ein Infoabend zur Pflege und zur Früherkennung von Mediensucht bei Kindern und Jugendlichen.

VHS-Abteilungsleiterin Andrea Poranzke verteilt in der nächsten Woche 800 Programmhefte in Hückeswagen. Ausliegen werden sie bei der Sparkasse und den Banken, im Rathaus und Bürgerbüro, bei Ärzten und Apotheken, bei Rewe und Edeka, in der Stadtbibliothek und Lotto Wnuk auf Wiehagen. Anmeldungen sind ab sofort möglich.

