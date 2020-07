Naturschutz in Radevormwald : Endlich neues Leben für die Friedenseiche in Dahlhausen

Endlich neues Leben für die Friedenseiche in Dahlhausen

Naturschutz in Radevormwald

Dietmar Fennel machte sich Sorgen um den Baum in Dahlhausen. Jetzt erfährt er die nötige Unterstützung. Foto: Dietmar Fennel

Dahlhausen Die Eiche, die auf einem Privatgrundstück steht, war verwahrlost. Dietmar Fennel kritisierte im vergangenen Jahr den Müll im Wurzelbereich des Baumes sowie den massiven Rückschnitt aller Äste.

Die Friedenseiche in Dahlhausen am Raderberg bekommt endlich die Aufmerksamkeit, die sie verdient. 2019 hatte Naturschützer Dietmar Fennel mehrfach auf den schlechten Zustand des besonderen Baumes aufmerksam gemacht, der in unmittelbarer Nähe der Kindertagesstätte Wuppermäuse steht. Wie die beiden anderen Friedenseichen, wurde auch der Baum auf dem Raderberg um das Jahr 1876 gepflanzt und hat damit eine besondere Bedeutung für die Stadt und ihre Bewohner.