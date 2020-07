Schulen in Radevormwald : Zusätzliche Gelder für die Digitalisierung des Unterrichts

Radevormwald Das Land will die Digitalisierung an den Schulen weiter vorantreiben. 160 Millionen Euro stünden dafür bereit – auch Radevormwald soll einen Teil der Gelder erhalten. Die Kommunen bräuchten jetzt Planungssicherheit, sagt der SPD-Landtagsabgeordnete Sven Wolf.

Alles gut und schön, aber bevor die Städte reagieren und Geld einsetzen können, muss das Land auch die entsprechenden Ausführungsbestimmungen vorlegen. Darauf weist der Leiter der Stabsstelle im Rathaus, Wolfgang Scholl, hin. „Wir arbeiten an dem Programm und an der entsprechenden Umsetzung“, sagt er. In jeder Schule passiere in den Sommerferien etwas und werde intensiv an der Vernetzung gearbeitet. In den Grundschulen würden die letzten Klassen vorbereitet, und auch am Gymnasium liefen Maßnahmen. „Das passiert Zug um Zug und kann nicht alles auf einmal umgesetzt werden“, sagt Scholl. Das Geld aus dem Förderprogramm müsse bis 2024 ausgegeben sein. „Wir wollen die Schulen so ausrüsten, dass ihnen sowohl ein gutes Homeschooling möglich ist, aber auch im Präsenzunterricht digitale Medien zum Einsatz kommen“, sagt Scholl.