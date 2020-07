Ausbildung im Bergischen Land : 259 Junghandwerker schließen Ausbildung erfolgreich ab

Bergisches Land Erst zu Beginn der Woche hat die letzte Gesellenprüfung in diesem Sommer stattgefunden. Dabei haben die Nachwuchshandwerker neben dem Prüfungsdruck ihren Gesellenabschluss in Kleingruppen, mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz sowie den geltenden Corona-Schutzbestimmungen gemeistert.

Das Corona-Jahr 2020 ist für 259 Junghandwerker aus Leverkusen, Rhein-Berg und Oberberg ein ganz besonderes Jahr. Sie haben ihre Berufsausbildung mit Erfolg abgeschlossen. Je nach Ausbildungsberuf haben sie zwei, drei oder dreieinhalb Jahre die Berufsschule besucht, Praxiserfahrungen gesammelt und sich nicht zuletzt durch den Berufsalltag und die Anleitungen in ihren Ausbildungsbetrieben und den überbetrieblichen Unterweisungen zu Experten ihres Gewerks entwickelt. Erst zu Beginn der Woche hatte die letzte Gesellenprüfung in diesem Sommer stattgefunden. Dabei haben die Nachwuchshandwerker neben dem Prüfungsdruck ihren Gesellenabschluss in Kleingruppen, mit Abstand und Mund-Nasen-Schutz sowie den geltenden Corona-Schutzbestimmungen gemeistert, teilt die Kreishandwerkerschaft mit.

Für ihren Start in die Gesellenzeit wünschte ihnen der Kreishandwerksmeister der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land, Willi Reitz, alles Gute. Als oberster ehrenamtlicher Repräsentant des Handwerks in der Region hätte er in der Zeit vor den Sommerferien die zahlreichen Lossprechungsfeiern besucht. Doch in diesem Jahr werden die Glückwünsche, Zeugnisse und Gesellenbriefe aufgrund der Corona-Pandemie in kleinen Kreisen und/oder postalisch überreicht.