Leben & Lernen in Wermelskirchen : Berufsfelderkundung diesmal digital

Screenshot eines Azubi-Videos im Rahmen der Berufsfelderkundung auf der Youtube-Plattform des Rheinisch-Bergischen Kreises. Foto: Youtube

https://t1p.de/7kyz In der Corona-Krise ist vieles anders: Auszubildende und Studierende im Rheinisch-Bergischen Kreis zeigen Acht- und Neuntklässlern ihre Arbeitswelt in Selfievideos. Berufserkundungen in den Betrieben können in diesem Jahr nicht stattfinden.

Direkt vor Ort im Unternehmen einen Beruf hautnah erleben: das ist das Besondere an den Berufserkundungen. Dabei starten Schüler aus den achten und neunten Klassen ihre ersten Schritte in der Arbeitswelt. Ziel ist es, die eigenen Erwartungen an einen Beruf einem ersten Realitätscheck im Alltag zu unterziehen.

Durch das Coronavirus ist diese wichtige Orientierung und der damit verbundene spannende Blick hinter die Kulissen nicht in den Unternehmen möglich, da der Berufsfelderkundungstag im Juni nicht wie geplant durchgeführt werden konnte. Um den Jugendlichen dennoch die Möglichkeit zu bieten, verschiedene Berufe kennenzulernen und etwas von der Atmosphäre in Werkstätten, Produktionshallen, Verkaufsräumen und Büros zu schnuppern, hat das Koordinierungsbüro „Übergang Schule-Beruf“ des Rheinisch-Bergischen Kreises die erste digitale Berufsfelderkundung organisiert und dafür verschiedene Videos produziert.

Info Ehrlicher und authentischer Einblick Berufe Insgesamt werden 17 verschiedene duale Ausbildungsberufe und vier Studienberufe auf dem YouTube-Kanal des Rheinisch-Bergischen Kreises von Auszubildenden oder Studierenden sowie Ausbildungsverantwortlichen und Dozenten vorgestellt. Aspekte Die Azubis und Studierenden gehen dabei auf verschiedenen Aspekte ein, die aus Sicht der potenziellen Auszubildenden von Wichtigkeit sind. Dabei geht es nicht nur um Berufswahl, Praktikum, Ausbildung, Berufsschule, Karrierechancen, sondern auch um Aspekte, die bei den Jugendlichen nicht ganz so hoch im Kurs stehen, trotzdem aber zu den jeweiligen Berufen dazugehören. Einblick So entsteht ein sehr ehrlicher und zudem authentischer Einblick in die größtenteils noch unbekannten Berufe. Experten Am Ende werden die Clips von Experten der Agentur für Arbeit kommentiert und zusätzlich alternative Berufe aufgezeigt.

„Die Corona-Pandemie hat uns in vielen Bereichen vor große Herausforderungen gestellt, und auch in der kreisweiten Berufs- und Studienorientierung waren schnelle, sichere und kreative Lösungen gefragt. Dies ist uns mit der digitalen Berufsfelderkundung gelungen“, sagt Kreisdirektor Dr. Erik Werdel. Schulamtsdirektorin Barbara Gerhards-Engels weiß, dass die Schulen das „Angebot mit Freude annehmen, um die so wichtigen berufsorientierenden Maßnahmen durchzuführen.“

Insgesamt erstrecken sich die digitalen Berufsfelderkundungen über die letzten beiden Schulwochen vor den Ferien. In der ersten Woche konnten sich die Jugendlichen bereits drei Berufe aus den insgesamt 21 Selfievideos der Auszubildenden und Studierenden auswählen. Darin stellt der Azubi sich und seinen Arbeitsplatz kurz vor. Danach stehen den Jugendlichen dann Interviews mit den Azubis, Ausbildungsverantwortlichen und Beratungsfachkräften der Agentur für Arbeit zur Verfügung.

„Die digitale Berufsfelderkundung ermöglicht den Schülern authentische und wichtige Einblicke in die noch größtenteils unbekannte Arbeitswelt. Insbesondere die Selfie-Videos und die Interviews mit den Auszubildenden kommen bei den Jugendlichen sehr gut an. Die digitale Berufsfelderkundung ist in Zeiten von Corona eine tolle Alternative zur klassischen Berufsfelderkundung“, meint Andrea Laufenberg, Lehrerin an der Ganztagsrealschule Odenthal. Die Berufsorientierung ist in diesen zwei Wochen in den Unterricht eingebettet.

„Durch die digitale Berufsfelderkundung gelangen die Werkstätten, Produktionshallen, Verkaufsräume und Büros in die Zimmer der Schüler. Die sind somit praktisch live dabei und erhalten wertvolle Einblicke in die Arbeitswelt“, sagt Marcus Otto, Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Bergisches Land. Er sieht einen großen Mehrwert in der Berufsorientierung für die Jugendlichen.

Auch Christopher Meier, Geschäftsführer Aus- und Weiterbildung der IHK Köln, lobt das Format: „Die digitale Berufsfelderkundung ist eine tolle Idee. Dies sehen auch die Betriebe und Unternehmen so und haben ihre Azubis und Räume gerne zur Verfügung gestellt, damit die Jugendlichen spannende Berufe über digitale Kanäle kennenlernen können.“

Alle knapp 40 allgemeinbildenden Schulen mit 5000 Schülern in den Jahrgangsstufen 8 und 9 im Kreis haben die Gelegenheit, mitzumachen. Auf dem YouTube-Kanal des Kreises lassen sich zu ganz unterschiedlichen Berufsfeldern Clips anschauen und spannende Tätigkeiten kennenlernen. Dazu zählen Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizung-, und Klimatechnik, Automobilkaufmann, Biologielaborant, Fachkraft für Lagerlogistik, Industriekaufmann, Kaufmann im Einzelhandel, Mediengestalter Ton und Bild, Kaufmann für Büromanagement, Kfz-Mechatroniker, Mechatroniker, Orthopädietechnik-Mechaniker, Technischer Produktdesigner, Verwaltungsfachangestellter, Werkzeugmechaniker, Zerspanungsmechaniker, Kaufmann für IT-System-Management, Immobilienkaufmann, Polizist, Psychologe, Wirtschaftsinformatiker und Betriebswirtschaftslehre.