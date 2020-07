Sport in Radevormwald : Rader Kicker will Profi-Fußballer werden

Radevormwald Jan Henneberg wechselt vom SC 08 Radevormwald zum Wuppertaler SV. Der 15-jährige hat Aussichten auf den Bundesligakader. Die Chancen stehen gut.

Bestätigung Für die Jugendabteilung des SC 08 ist der Wechsel von Jan Henneberg zum Wuppertaler SV eine Bestätigung. Jugendleiter Maik Prange freut sich, wenn es Nachwuchstalente in größere Vereine schaffen, wo sie an einer Profi-Karriere arbeiten können. In den vergangenen Jahren hat der SC 08 mit Jan Kayala und Kiran Boßhammer zwei weitere Talente trainiert und den Grundstein für die Oberliga und Bundesliga gelegt. Weitere Informationen im Internet. www.sc08-rade.de

Kevin Cords wird in der kommenden Saison der neue Trainer von Jan Henneberg. Der Trainer des Wuppertaler SV arbeitet in Radevormwald und hat als Jugendlicher selber für den SC 08 gespielt. „Seinen Heimatverein hat man immer im Blick, und ich verfolge die Entwicklung der Spieler. Als mir Jan Henneberg aufgefallen ist, habe ich den Kontakt zu seinem Trainer gesucht“, berichtet Cords. Im Gespräch mit Maik Prange und nach einigen Probetrainings in Wuppertal, konnte Kevin Cords das Nachwuchstalent für einen Vereinswechsel gewinnen. Sobald die Saison beim Wuppertaler SV startet, wird sich auch der Alltag von Jan Henneberg verändern. „Er wird vier Mal in der Woche trainieren, dazu kommen noch die Spiele am Wochenende. Die Saison startet mit einem Trainingslager in Holland“, kündigt Kevin Cords an.