Kultur in Radevormwald : Kulturkreis muss mit Krise leben

Radevormwald Das Land NRW unterstützt nicht öffentlich geförderte Bühnen mit 700.000 Euro.

Die Kulturszene leidet enorm unter der Corona-Pandemie. Da begrüßt der auch für Radevormwald zuständige Landtagsabgeordnete Jens-Peter Nettekoven (CDU) die Ankündigung der Landesregierung, nicht öffentlich geförderte Bühnen mit 700.000 Euro zu unterstützen. Denn seit März konnten viele Bühnen nicht mehr ihr Programm vorstellen. So können diese Einnahmeausfälle kompensiert werden. „Es ist ein Aufatmen für die Theaterlandschaft: In Zeiten von Corona schien es für viele Kulturschaffende, als würde die Regierung sie im Stich lassen. Mit der monetären Unterstützung möchten wir den Kreativschaffenden auch in Radevormwald zeigen, dass wir an sie denken und in diesen schwierigen Zeiten nicht alleine lassen“, berichtet Nettekoven.