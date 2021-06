Natur- und Umweltschutz in Radevormwald : Suche nach dem „Hof der Vielfalt“

Natur- und Umweltschutz in Radevormwald

Dieser Bauerngarten in der bergischen Region ist ein Musterbeispiel für ein ökologisch wertvolles Gehöft. Foto: Biologische Station Oberberg/Frank Herhaus

Radevormwald/Oberberg Auch Radevormwalder Landwirte können sich an diesem Wettbewerb beteiligen. Unter dem Motto „Hof der Vielfalt“ soll hervorgehoben werden, dass Bauernhöfe häufig viele wichtige, aber oft nicht erkannte Lebensräume für Tiere und Pflanzen bieten.

Alle landwirtschaftlichen Betriebe im Oberbergischen Kreis sind in diesen Tagen dazu aufgerufen, an dem Wettbewerb „Hof der Vielfalt“ teilzunehmen. Darauf weist nun Dietmar Fennel, der Vorsitzende des Bergischen Naturschutzvereins in Radevormwald, hin.