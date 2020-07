CO2 sparen in Radevormwald : Energieberatung für die Herbecker

Herbeck Nachdem 2019 eine Energie-Bestandsaufnahme vorgelegt wurde, können sich die Herbecker Anwohner, die im Bereich Dahlhauser Straße und Herbecker Straße wohnen, jetzt konkret über mögliche Energieeinsparungen informieren.

Bürgermeister Johannes Mans lud jetzt ins Paul-Gerhardt-Haus an der Elberfelder Straße ein, um über den aktuellen Stand des Projektes zu informieren. „Ich bin froh, dass unsere Bürger aus dem Umfeld Herbeck die Möglichkeit erhalten, sich fachkundig über neue Technologien beraten zu lassen“, sagte er. Initiiert hat die Stadt die Aktion über Klimaschutzmanager Niklas Lajewski in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Radevormwald. Behler, dessen Unternehmen die Finanzierung des Projektes stemmt, sagte, dass man solche Projekte gerne mit unterstütze, „damit wir mit Nachrüstmaßnahmen unseren Klimazielen ein Stück näherkommen können. Wir können Beratung in vielfältiger Hinsicht leisten“, sagte er.

Im Laufe des Jahres wird Ruthenberg mit seiner Familie von Wuppertal nach Radevormwald in eine schon bestehende Immobilie ziehen. „Ich habe das Dach neu eindecken lassen und es schon für Photovoltaik-Nutzung vorbereitet. Diese Anlage soll sich dann in 15 Jahren bezahlt gemacht haben“, sagt Ruthenberg. „Ich mache mir Gedanken zum Beispiel über ein Blockheizkraftwerk oder auch eine kleine Windkraftanlage auf meinem Grundstück.“

Thomas Behler erläutert, dass sich solche Maßnahmen in Radevormwald lohnen könnten, weil man in der Stadt bei 350 bis 400 Metern Höhe eine längere Heizperiode habe als im Flachland.

Als Quartierberater wird er Sprechstunden im Paul-Gerhardt-Haus anbieten, zwei Themenabende gestalten und auf Wunsch mit Fachberatern Hauseigentümer auch in deren Haus besuchen. Die erste Sprechstunde findet am 13. August statt. Die Stadt wird in den kommenden beiden Wochen auch noch ein Anschreiben an die Bewohner verteilen, um nochmal auf die genauen Termine hinzuweisen. Die Beratungen sind kostenlos und absolut freiwillig, niemand soll gezwungen werden, sein Haus umzurüsten. Das Büro der Berater wird im Paul-Gerhardt-Haus untergebracht, die Fachleute wollen die Menschen aber auch zu Hause besuchen und den direkten Kontakt pflegen.