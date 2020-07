Forschungs- und Innovationsstandort : Ab sofort e-Learning auch auf metabolon

Lindlar Viele Schulklassen besuchen den Forschungs- und Innovationsstandort, der für eine moderne und zukunftsorientierte Abfallwirtschaft, erneuerbare Energien und Umwelttechnologien steht, in der Regel im Zuge von Schulexkursionen. Die sind derzeit nicht möglich.

Es gibt kaum einen Bereich in unserem Leben, der nicht durch das Coronavirus beeinflusst wird. Davon ist auch der Bildungssektor betroffen. Und hierzu zählt ebenso die Wissensvermittlung am außerschulischen Lern- und Projektstandort :metabolon in Lindlar. Viele Schulklassen besuchen den Forschungs- und Innovationsstandort, der für eine moderne und zukunftsorientierte Abfallwirtschaft, erneuerbare Energien und Umwelttechnologien steht, in der Regel im Zuge von Schulexkursionen. Die sind derzeit nicht möglich. Deshalb wurde in Zusammenarbeit mit der regio iT-Akademie ein umfangreiches E-Learning Angebot aufgebaut. Es umfasst nicht nur die Angebote des außerschulischen Lernortes, sondern deckt nahezu alle Bereiche der Projektinhalte ab – auch das Infoangebot der Abfallberatung sowie des Bergischen Energiekompetenzzentrums.