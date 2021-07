Hochwasser-Folgen in Dormagen : Piwipper Anliegestelle versinkt im Flut-Müll

Ganze Bäume, hunderte Äste, Müll und Häuserteile liegen am Rhein vor dem Landgasthaus Piwipp. Auch das „Böötchen“ kann deshalb zurzeit nicht fahren. Foto: Siepen

Rheinfeld Enorme Massen an Müll, Bäumen und Häuserteilen treiben im Rhein nach Dormagen. „Ich habe so etwas noch nie gesehen“, sagt die Besitzerin der dortigen Gaststätte und will nun im Katastrophengebiet helfen. Vor Ort den Müll aufzuräumen, ist derzeit schwierig.