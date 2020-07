Straßenverkehr in Radevormwald : Herkingrader fordern Kontrollen an der L 130

Irene Zynda ist über die Raser in Herkingrade verärgert. Hier steht sie genau an der Unfallstelle, wo sich erst am Freitag ein schwerer Verkehrsunfall mit drei Pkw ereignet hat. Auf dem Teilstück in Herkingrade ist Tempo 50, doch viele Autofahrer halten sich nicht daran. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Herkingrade In dem Ortsteil kommt es häufig zu brenzligen Verkehrssituationen. Die Anwohner sind genervt von rücksichtslosen Autofahrern.

Nach dem schweren Verkehrsunfall am vergangenen Freitag in der Ortschaft Herkingrade ist unter den Anwohnern erneut eine Diskussion über die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Landstraße 130 laut geworden. An dem Unfall war eine 79-jährige Fahrerin beteiligt, die auf der L 130 Richtung Dahlerau fuhr und in Herkingrade links abbiegen wollte. Bei diesem Vorgang übersah sie den von unten kommenden Autofahrer. Sein Auto prallte gegen das Auto der Kölnerin. Ein weiteres Auto fuhr auf den Wagen der 79-Jährigen auf. Alle Beteiligten erlitten bei dem Verkehrsunfall Verletzungen. Außerdem entstand ein hoher Sachschaden.

Den ersten Aufprall des Unfalls hörten Irene und Jan Zynda in ihrer Wohnung. Mutter und Sohn wohnen in der Straße, in die die Kölnerin abbiegen wollte. Wenn die beiden auf ihrer Terrasse sitzen, hören sie die Autos, die zu schnell durch die Ortschaft fahren oder abrupt abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden. „Die meisten Autos fahren aus beiden Seiten zu schnell durch die Ortschaft. Das sind meistens ortsfremde Fahrer, aber nicht immer“, sagt Jan Zynda. Er hat schon oft beobachtet, wie Autos in dem Tal vor dem Feuerwehrhaus in Herkingrade beschleunigen, weil sie freie Bahn haben und die Ortschaft in wenigen Metern hinter sich gelassen haben. Auf dieser kurzen Strecke kann aber einiges passieren.

So sah die Unfallstelle nach dem Zusammenstoß der drei Fahrzeuge am Freitag aus. Foto: Jürgen Moll

Info Autofahrer verringern Tempo viel zu spät Straßenverlauf Die Landstraße 130 geht von der B 483 auf Höhe der Ortschaft Freudenberg ab und führt von da aus über Jakobsholt. Stop-Schilder An der ersten Kreuzung, an der man Richtung Remlingrade oder Önkfeld fahren kann, stehen Stop-Schilder. An dieser Kreuzung sind in den vergangenen Jahren immer wieder Unfälle passiert. Enge Stelle Im weiteren Verlauf folgt die Straße einer Linkskurve. Nach dieser engen Stelle beschleunigen viele Autofahrer, bis sie in Herkingrade das Ortsschild erreichen. Dort gilt Tempo 50. Oft verringern Autofahrer das Tempo aber erst, wenn sie nach Herkingrade die Ortschaft Keilbeck erreicht haben.

Die Ausfahrt auf der anderen Straßenseite hat mittlerweile einen Verkehrsspiegel bekommen, um die Straße besser einzusehen. „Wenn wir auf die L 130 abbiegen wollen, müssen wir uns vorsichtig vortasten. Aus beiden Seiten können blitzartig Autos kommen, die man einfach nicht sieht“, sagt Irene Zynda. In den knapp sieben Jahren, in denen sie in Herkingrade wohnt, ist es immer wieder zu kritischen Situationen gekommen. Nicht nur zwischen Autofahrern, sondern auch zwischen anderen Verkehrsteilnehmern. Spaziergänger, die über die L 130 in den Wald gehen, müssen sich vor den schnellen Autos in Acht nehmen. „Wenn man hier über die Straße geht, muss man schnell sein und gut gucken.“

Ihre Katzen lassen Jan und Irene Zynda nicht mehr aus dem Haus, denn in den vergangenen Jahren wurde ihre eigene Katze und Katzen aus der Nachbarschaft überfahren. „Eigentlich denkt man, mitten auf dem Land sollten Katzen sicher sein. Aber hier ist das Tempo zu hoch.“ Die L 130 wird nicht nur von Anwohnern genutzt, sondern auch von Pendlern, die zum Beispiel in Schwelm oder Ennepetal arbeiten oder von Lkw oder Bussen. „Ich war selber Busfahrerin und sehe, dass die Busse hier zu schnell unterwegs sind“, sagt Irene Zynda.

Sie wünscht sich, dass innerhalb der Ortschaft Tempo 30 gilt. „Tempo 30 wäre natürlich super, aber das wird man wahrscheinlich nicht durchsetzen. Ein fester Blitzkasten oder häufige Geschwindigkeitskontrollen durch die Polizei würden aber auch viel bewirken“, sagt die Radevormwalderin. Sie hat seit Jahren keine Kontrollen mehr in Herkingrade gesehen und wünscht sich mehr Präsenz auf der L 130. „Es muss sich rumsprechen, dass hier zu rasen teuer wird. Ansonsten wird sich nichts ändern.“

Die Anwohnerin ärgert sich über rücksichtslose Autofahrer, die den Frieden in Herkingrade bedrohen. Zu gefährlichen Situationen kommt es auf der Landstraße 130 auch hinter der Ortschaft Herkingrade Richtung Remlingrade. Dort befindet sich die Straße in einem schlechten Zustand. „Autofahrer weichen auf die andere Fahrbahn aus und kommen in den Gegenverkehr, weil die Straße so löchrig ist“, sagt Irene Zynda. Sie hofft darauf, dass sich in Zukunft etwas an der Verkehrssituation ändert.