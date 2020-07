Heimat in Radevormwald : Silberne Vereins- und Stadtgeschichte

Radevormwald Das Schützensilber des Schützenvereins Radevormwald geht zurück bis 1714. Kostbar sind auch die Fahnen. Bevor der Verein das eigene Vereinsheim am Hölterhof gebaut hat, hing das Schützensilber aber in verschiedenen Gaststätten.

Jeder Schützenverein besitzt wertvolle Andenken an seine Vorgeschichte und die eigene Vereinsgeschichte. Im Fall des Radevormwalder Schützenvereins von 1708 sind diese Andenken besonders zahlreich vorhanden, denn die Schützen stellen den ältesten Verein der Bergstadt. Das Schützensilber, die Fahnen und andere Erinnerungsstücke des Vereins haben einen hohen ideellen Wert. Ein Blick in die Vitrine des Schützenvereins gibt nicht nur Aufschluss über die zahlreichen Könige, sondern auch über Details der Radevormwalder Stadtgeschichte.

Bevor der Verein das eigene Vereinsheim am Hölterhof an der Hölterhofer Straße 24 gebaut hat, hing das Schützensilber in verschiedenen Gaststätten. Seit den 1960-er Jahren ist es gebündelt an einem Ort, aber komplett ist die Sammlung der Orden, Pokale und Becher nicht mehr. „Die Kriege haben große Lücken in unsere Sammlung gerissen. Damals ist viel weggekommen. Auch bei dem Umzug in das Schützenhaus sind einige Orden verloren gegangen“, sagt Werner Grimm, Geschäftsführer des Schützenvereins. Das Schützensilber, das gerettet werden konnte, hängt jetzt, fein säuberlich sortiert, auf grünem Samt im Schützenhaus.