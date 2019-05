Tierschutz : Kastrations-Regelung zeigt Wirkung

Info

Tierheim Das für Radevormwald zuständige Tierheim befindet sich an der Schwelmer Straße 86, am Ortsrand von Remscheid-Lennep. Die Öffnungszeiten sind dienstags und donnerstags von 14 bis 16 Uhr, samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr. Kontakt zu dem Team des Heims aufnehmen können Interessierte unter Telefon 02191 64252 oder per E-Mail unter kontakt@tierheim-remscheid.de.

tierheim-remscheid.de