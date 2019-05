Politik : CDU-Urgestein Karl Schmidt hört nach mehr als 50 Jahren auf

Radevormwald (s-g) Nachdem Karl Schmidt seinen Rücktritt aus der aktiven Politik erklärt hatte, ist der CDU-Politiker jetzt offiziell verabschiedet. In seiner Laudatio wies der Fraktionsvorsitzende Dietmar Busch darauf hin, dass Karl Schmidt zu Beginn seiner Ratstätigkeit einem Ausschuss für Leibesübungen angehörte.

Karl Schmidt trat 1957 in die CDU ein, hat von 1961 bis 1999 die CDU im Rat der Stadt vertreten, 29 Jahre gehörte er dem Verwaltungsrat der Sparkasse an und war langjährig Vorsitzender in diesem Gremium. Dort begleitete er wesentlich auch die Fusion mit der Sparkasse Hückeswagen. Bis zum Ende letzten Jahres gehörte er der Fraktion als sachkundiger Bürger an. Viele Projekte in der Bergstadt tragen seine Handschrift.