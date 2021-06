Tierschutz in Leverkusen : Schlange gefunden – Besitzer gesucht

Tierschutz in Leverkusen

Leverkusen-Wiesdorf Ungewöhnlicher Fund: Am Dienstag wurde eine Kornnater in Wiesdorf entdeckt. Jetzt ist die Schlange im Tierheim. Der Tierschutzverein sucht den Besitzer.

Der Alleingang einer Kornnatter an der Albert-Einstein-Straße in Wiesdorf fiel auf. Laut dem Tierschutz-Verein Leverkusen wurde die ungiftige Schlange am Dienstag gefunden. Der Verien sucht nun den Besitzer.