Schülerbeförderung : Schülerbeförderung – 170 Eltern bekommen Post von der Stadt

Schüler warten auf den Schulbus an der Mühlenstraße in Radevormwald. Archivfoto: NH. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Radevormwald Die Beförderung der Schüler wird mit Beginn des Schuljahres 2018/2020 neu geregelt. Viele Kinder werden nun in den ÖPNV eingebunden.

(s-g) Zahlreiche Eltern von Schülern, die mit dem Bus zur Schule fahren werden in den kommenden Tagen Post vom Schulamt der Stadt Radevormwald erhalten, teilt Schulamtsleiter Jürgen Funke mit. Darin wird den Eltern mitgeteilt, dass sich für die Beförderung der Kinder zur Schule einiges ändern wird. So werden 170 Kinder in Zukunft mit Bussen des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) der OVAG-Linien 626 und 339 fahren müssen. Das Liniennetz dafür wird erweitert.