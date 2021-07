Tierheim Solingen : Trio sucht ein neues Zuhause

Solingen Im Tierheim suchen viele Vierbeiner eine neue Familie. Darunter sind auch Tiere, die blind beziehungsweise taub sind. Wie die Hündin Carla und die Katze Jula.

Die Begrüßung fällt stürmisch aus: Schon bevor wir den Auslauf von Ines und Carla im Tierheim Solingen betreten, stehen beide Mischlingshündinnen am Zaun und recken die Schnauzen so weit es geht durch die Streben. Die Freude über den Besuch von Tierheimleiterin Andrea Kleimt ebbt auch nicht ab, als wir versuchen „Bewerbungsfotos“ des Mutter-Tochter-Gespanns zu machen. Eine hüpft immer weg, dreht sich um oder will einem direkt um den Hals fallen. Mit ein bisschen Geduld beruhigt sich erst Mama Ines, die sich gerne auf den Rücken legt und die Besucher mit treuem Blick zum Bauchkraulen auffordert. „Sie hätten wir schon längst vermitteln können“ sagt Kleimt über die zutrauliche Mischlingsdame, die auch noch „Adoptivtochter“ Pauline aufgezogen hat.