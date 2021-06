Tierheim Oekoven : „Teenie Tierheim Time“ in den Sommerferien

Oekoven Der Tierschutzverein in Rommerskirchen hat sich für die Sommerferien ein Programm für Kinder und Jugendliche überlegt. Es sind noch Plätze frei.

Tierbegeisterte Kinder und Jugendliche dürfen sich in den Sommerferien auf ein besonderes Programm im Tierheim Oekoven freuen. In der „Teenie Tierheim Time“ bietet der Tierschutzverein an drei Terminen ein abwechslungsreiches Programm rund ums Thema Tiere für Kinder ab zehn Jahren an. Los geht es schon in der ersten Ferienwoche, am 4. Juli. Für diesen Tag sind auch noch Plätze verfügbar, wie Benjamin Pasternark, Vorsitzender des Vereins und seine Frau Sarah, die auch Schatzmeisterin ist, berichten. Zuviel verraten möchten die beiden nicht, aber: „Am ersten Tag geht es um das Thema Hunde im Sommer“, erzählt Sarah Pasternak. Denn für den besten Freund des Menschen seien heiße Temperaturen, gerade auf Autofahrten, häufig schwer zu verkraften.