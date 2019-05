Kühnert-Thesen : Sind Kühnerts Thesen „jugendliche Spinnerei“ oder „frischer Wind“?

Radevormwald/Oberberg Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus: SPD-Fraktionschef Dietmar Stark lehnt die Vorstoße ab, bei den Jusos im Kreis kommen die Thesen besser an.

Doch wie kommen diese Ideen bei der Basis im Bergischen an? Dietmar Stark, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten im Radevormwalder Rat, findet zu Kühnerts Thesen unmissverständliche Worte: „Ich habe diese Äußerungen als jugendliche Spinnerei empfunden“, sagt Stark. „Das ist eine völlig abwegige Diskussion.“ Für Stark kommt das Interview in der Wochenzeitung „Zeit“, in der Kevin Kühnert die umstrittenen Sätze geäußert hatte, zudem zur Unzeit – unmittelbar vor der Europawahl. „Wir Sozialdemokraten haben leider ein Talent dafür, uns vor Wahlen selber zu zerlegen und die Wähler zu verunsichern“, ärgert sich der Fraktionschef, der gerade von einem Aufenthalt in Spanien zurückgekehrt ist. Sogar dort sei er mehrfach im kritischen Ton darauf angesprochen worden.“