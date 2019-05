Europawahl : „Werkstatt Europa“ der Jungen Union mit Stephan Holthoff-Pförtner

Radevormwald Der NRW-Minister für Europa-Angelegenheiten stellt sich den Fragen der Besucher im Bürgerhaus.

„Am 26. Mai 2019 sind über 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Europäischen Union aufgerufen, ihre Stimme bei der Europawahl abzugeben“, heißt es in der Einladung. „Diese Wahl ist eine Richtungswahl – wir entscheiden mit unserer Stimme, in welche Richtung sich die Europäische Union in den kommenden Jahren entwickelt.“ Aus diesem Grund möchte die Junge Union mit den Besuchern über folgende Fragen diskutieren: Welche Vorzüge hat die EU? In welchen Bereichen kann die Europäische Union noch besser werden? Welche Ideen können Europa weiterentwickeln?