IHK : Zwei Rader Unternehmen bei der „Langen Nacht der Industrie“

Radevormwald Die Klaus Kuhn Edelstahlgießerei GmbH und die Schleuniger GmbH geben interessierten Besuchern Einblicke – besonders interessant ist das für Schüler, die sich für den späteren Beruf orientieren möchten.

(s-g) Zwei prominente Unternehmen aus Radevormwald werden am 27. Juni an der 4. „Langen Nacht der Industrie“ teilnehmen. Die Edelstahlgießerei Klaus Kuhn GmbH und die Schleuniger GmbH gehören laut Mitteilung der IHK Köln zu den Firmen, die an dieser Aktion teilnehmen, mit der unter anderem jungen Menschen bei der Berufswahl eine Orientierungshilfe gegeben werden soll.