Bildung : „Tag der kleinen Forscher“ im Kiga Sprungbrett

Radevormwald Prominente Gäste, darunter CDU-Bundestagsabgeordneter Carsten Brodesser, Landrat Jochen Hagt und Bürgermeister Johannes Mans werden bei dem Termin dabei sein.

(s-g) Für die Kinder des Kindergartens Sprungbrett an der Herderstraße wird Dienstag, 28. Mai, ein ganz besonderer Tag werden. Dann wird der oberbergische Bundestagsabgeordnete Carsten Brodesser (CDU) am Vormittag dem Kindergarten die Zertifizierung „Haus der kleinen Forscher“ mit einer dazugehörten Plakette überreichen. Das lokale Netzwerk „:metabolon“ hat die Rader Einrichtung in Radevormwald zur Feier des „Tages der kleinen Forscher 2019“ ausgewählt.