Förderprojekt : Leader-Projekt des DTV im vollen Gang

Es herrscht sichtlich Optimismus beim DTV (von links) Gila Hüssing, Karlo Sauer, Michael Lambeck (Garten- und Landschaftspflege) an der Kreiselegge sowie Frank Hüssing. Foto: Jürgen Moll. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Dahlerau Die Umbau- und Sanierungsarbeiten auf dem Vereinsgelände des DTV laufen auf Hochtouren. Durch Leader werden 65 Prozent finanziert.

In Obergrunewald ist einiges los, denn im Moment steckt der Dahlerauer Turnverein (DTV) mitten in der Umsetzung seines Leader-Projektes, mit dem die Vereinsanlage renoviert und erweitern wird. Seit vergangenem Herbst konnten die einzelnen Maßnahmen nach und nach umgesetzt werden, nachdem die Vereinsvorsitzende Gila Hüssing seit dem Jahr 2014 um die Umsetzung des Projekts gekämpft hatte. Vor drei Jahren hat der DTV bereits die Zusage für eine Förderung über 100 000 Euro bekommen. Das sind 65 Prozent der Gesamtkosten, der Verein übernimmt die noch fehlende Summe 60.000 Euro in Eigenleistung.