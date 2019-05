Siedlung Jahnplatz : Familien planen den neuen Spielplatz mit

Radevormwald Der Spielplatz am Neubaugebiet Jahnstraße soll bis Ende 2019 fertig sein. Eltern und Kinder hatten nun Gelegenheit, bei der Planung ihre Meinung einzubringen. Sie stimmten für ihre favorisierten Spielgeräte.

Das Neubaugebiet an der Jahnstraße und der Heinz-Rosendahl-Straße bekommt, wie geplant, einen eigenen Spielplatz, denn in der Nachbarschaft gibt es viele Familien mit jungen Kindern. Am Montagnachmittag konnten die Eltern gemeinsam mit ihren Kindern für die Spielgeräte voten, die ihnen am meisten zusagen. In den Jugendräumen des Bürgerhauses informierten Burkhard Klein und Beate Neuhaus von der Bauverwaltung über die einzelnen Möglichkeiten und die Spielgeräte, die zur Auswahl stehen.