Neuwahlen : Jahresversammlung des Heimat- und Verkehrsvereins

Radevormwald Bei der Veranstaltung im Bürgerhaus geht es unter anderem um die Terminplanung für die nächsten Monate.

Zudem wird es auch einen Ausblick auf die Veranstaltungen des laufenden Jahres geben. So wird sich der Heimatverein natürlich auch beim kommenden Stadtfest präsentieren. Bereits zwei Tage nach der Versammlung, am 19. Mai, wird das zehnjährige Bestehen der Ülfebadbrücke mit diversen Aktionen vor Ort gefeiert.

Im Anschluss an den offiziellen Teil der Jahreshauptversammlung möchte der HVV wieder Radevormwalder Vereinen die Gelegenheit geben, sich vorzustellen. In diesem Jahr wird Sabine Fuchs von der Interessengemeinschaft (IG) Wiebachtal, einen Einblick in die Vereinsarbeit geben. Die IG feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen.