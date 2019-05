Feuerwehr : Löschgruppe Landwehr feiert groß

Landwehr Vor 125 Jahren wurde die Löschgruppe gegründet. Das wird unter anderem mit einem Auftritt der Band „Domstürmer“ gefeiert.

(s-g) In der Ortschaft Landwehr geht es am dritten Juniwochenende richtig zur Sache – dann lädt die örtliche Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr nämlich zu ihrem Jubiläumsfest ein. Vor 125 Jahren wurde die Feuerwehr vor Ort gegründet. Und das wird vom 14. bis 16. tüchtig gefeiert.

Am Samstag, 15. Juni, geht es dann ab 18.30 Uhr mit der Feier weiter. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik mit der Band „Domstürmer“. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 22 Euro. Im Anschluss an den Auftritt der Band sorgt wieder DJ Marc für Stimmung. Es wird ein Shuttle-Service eingerichtet. Die Vorverkaufsstellen sind die Tankstelle Krämer, Fleischwaren Kalkuhl, und Tommy’s Fleischmarkt. Tickets können auch per E-Mail unter 125jahre-lg-landwehr@web.de bestellt werden.