Schulausschuss : KGS Lindenbaum — Politik will vorerst weiter beraten

KGS Lindenbaum — Politik will vorerst weiter beraten

Radevormwald Bei der Frage „Umbau oder Neubau?“ konnten sich die Mitglieder des Schulausschusses noch nicht einigen.

Eine rasche Lösung für die Raumprobleme der Schüler und Lehrer in der Katholischen Grundschule Lindenbaum ist fürs erste nicht in Sicht. Zum zweiten Mal berieten die Mitglieder des Schulausschusses am Montag über die verschiedenen Varianten, doch ein Beschluss steht weiter aus. Die Vertreter der verschiedenen Fraktionen kamen überein, dass die Kostenschätzung der Verwaltung noch einmal geprüft werden muss.