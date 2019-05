Martini-Gemeinde : „Starten statt warten“ in der Martini-Gemeinde

„Starten statt warten“ in der Martini-Gemeinde

Dorothea Gersdorf ist zu Gast in der Martini-Gemeinde. Foto: Martini-Gemeinde

Radevormwald Dorothea Gersdorf erläutert den Besuchern, wie man aufhört, „sich selbst im Weg zu stehen“.

(s-g) Unter dem Motto „Starten statt warten“ steht ein Thementag in der Martini-Gemeinde am 25. Mai. Die Therapeutin und Seelsorgerin Dorothea Gersdorf wird in ihrem Referat erläutern, „wie wir aufhören, uns selbst im Weg zu stehen“. Sie schreibt dazu: „Der Begriff der Selbstsabotage ist nicht jedermann geläufig, und doch handelt es sich dabei um ein häufiges Phänomen. Es geht um Verhaltensweisen, mit denen Menschen sich selbst und ihren eigenen Erfolg behindern.“ Das Referat befasst sich mit dem Erkennen und Verstehen von Selbstsabotage im eigenen Leben, sowie Möglichkeiten der Veränderung zu einer mutigen, visionären Lebensgestaltung.“ Die Referentin verweist auf biblische Vorbilder und zeigt die Wege auf, die Gott uns anbietet.