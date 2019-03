Politik in Radevormwald: Noch einmal viele Emotionen beim Thema Citymanagement

Radevormwald Die Grundsatzkritik der Alternativen Liste verärgerte den SPD-Fraktionsvorsitzenden Dietmar Stark.

An einer Stelle der Diskussion im Rat riss Dietmar Stark der Geduldsfaden. In Richtung der Fraktion der Alternativen Liste ereiferte der SPD-Fraktionschef sich: „Ich kann kaum noch ertragen, dass alles in dieser Stadt schlecht geredet wird!“ Rolf Ebbinghaus, Fraktionsvorsitzender der AL, hatte soeben noch einmal das Citymanagement in Grund und Boden kritisiert. Viel sei versprochen worden, wenig umgesetzt, stattdessen sei „sehr heiße Luft“ geliefert worden. Da hielt es den Vorsitzenden der Sozialdemokraten nicht mehr. Er bezeichnete Ebbinghaus’ Ausführungen als „absoluten Quatsch“.