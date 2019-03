Kulturverband in Radevormwald: Stadtfest und mehr – das plant der Stadtkulturverband für 2019

Radevormwald Bei der Jahreshauptversammlung war die Beteiligung groß.

Einen Mittelaltermarkt wird es auf dem diesjährigen Stadtfest nicht geben. Der Markt war in den vergangene Jahren in dem Parc de Chateaubriant aufgebaut. Die Grünfläche wird im Mai nicht in das Stadtfest integriert. Dafür kommt der historische Jahrmarkt zurück, der zum Stadtjubiläum 2016 sehr gut angenommen wurde. „Damals stand der Jahrmarkt am Festplatz an der Uelfestraße, dieses Jahr wird er auf der Kaiserstraße auf der Höhe der Telegrafenstraße und der Lindenstraße stattfinden“, sagt Fischer. Als erster Vorsitzender des Stadtkulturverbandes wird er sich um die Gestaltung des Bühnenprogramms in Zusammenarbeit mit der Radevormwalder Musikschule kümmern. Alle Vereine, die sich an dem Stadtfest beteiligen wollen, können Kontakt mit Jürgen Fischer aufnehmen.