Stadtentwicklung in Radevormwald: Rat beschließt Ende des „Schandflecks“

Stadtentwicklung in Radevormwald

Radevormwald Die Mehrheit des Gremiums hat sich am Dienstag für die Verwaltungspläne eines Neubaus an der Nordstraße entschieden. SPD und Alternative Liste bemängelten, das Ergebnis entspreche nicht den Erwartungen.

Fast glaubte man ein erleichtertes „Uff“ bei vielen Ratsmitgliedern zu hören, als Bürgermeister Johannes Mans das Ergebnis der Abstimmung über den Tagesordnungspunkt Nordstraße verkündete: 22 Stimmen unterstützten die Beschlussvorlage der Verwaltung, darunter die Fraktionen von CDU, UWG, Grünen und pro Deutschland. 13 Stimmen votierten mit Nein, hauptsächlich die SPD-Fraktion und die Mitglieder der Alternativen Liste. Damit ist klar: Das geplante neue Gebäude an der Nordstraße wird gebaut, und die heruntergekommenen kleineren Häuser werden aus dem Ortsbild verschwinden. Nachdem der Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Ratssitzung noch einmal verschoben worden war, ist nun der Weg für dieses Stück Stadtentwicklung frei.

Ein Ratsmitglied, das sich darüber freut, ist Olaf Jung. Für die CDU erklärte er vor der Abstimmung: „Es ist wirklich Zeit. Diese Häuser sind ein Schandfleck.“ Die Stadt brauche einen funktionalen Bau, damit die Nordstraße endlich wieder ein ansehnlicher Teil der Innenstadt werde. Doch diese Meinung teilten nicht alle. Für Dietmar Stark, den Fraktionsvorsitzenden der SPD, hat die Verwaltung eine Chance vertan, als sie den ursprünglichen Entwurf „abspeckte“. „Einen ,funktionalen’ Bau brauchen wir nicht“, meinte der Sozialdemokrat. „Wir wollten ein Leuchtturmprojekt.“ Davon könne bei der jetzigen Version des Gebäudes keine Rede mehr sein. Aus diesem Grund werde seine Fraktion der Vorlage nicht zustimmen, so Stark.

Vorgeschichte Die Radevormwalder Wirtschaftsförderungs-Gesellschaft hatte mehrere Jahre lang versucht, die drei Häuser an der Nordstraße zu vermarkten, jedoch ohne Erfolg.

Rolf Ebbinghaus begründete die Ablehnung der Alternativen Liste. Auch er ist der Meinung, dass die Planung am Ende zu einem nicht gewünschten Ergebnis geführt habe. Eine Nutzung als „Bürgerhaus light“ hält er für fragwürdig. „Die Verwaltung profitiert nicht von dem Bau“, meint Ebbinghaus, dessen Fraktion in den vergangenen Wochen unter anderem als Ersatzstandort für die Ämter, die an der Nordstraße einziehen sollen, die KGS Lindenbaum und die ehemalige Post ins Gespräch gebracht hatte.