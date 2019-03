Konzert in Radevormwald: Passionsmusik hinterlässt tiefen Eindruck

Radevormwald Der Kammerchor Hückeswagen und die Musikerin Karola Pasquay beeindruckten mit ihrem Konzert in der reformierten Kirche. Inga Kuhnert leitete das Konzert.

Die Passionszeit ist eine Zeit des Zuhörens, der Stille und Dankbarkeit. Genau diese Atmosphäre griff der Kammerchor Hückeswagen unter der Leitung von Kirchenmusikerin Inga Kuhnert am Sonntagnachmittag auf. Zu dem Konzert in der reformierten Kirche am Marktplatz kam auch die Improvisationskünstler und Musikerin Karola Pasquay, die den Chor unterstützte, aber auch Soli spielte. Aufgeschlüsselt war das Konzert in thematische Teile, die Jesus Stationen auf dem Weg zum Kreuz nachempfanden.