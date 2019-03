Jahresversammlung: Honsberger Dorfgemeinschaft plant Jazz-Matinee und Sommerkonzert

Honsberg Eine kleine wenige hundert Seelen-Gemeinde, ganz am Rande von Radevormwald, nur an die Stadt angebunden durch eine einspurige Landstraße und den Schulbus. Wer jetzt an ein einsames und verschlafenes Dorf denkt, liegt falsch, denn die Dorfgemeinschaft hält ihre Gemeinde auf Trab.

Besonderer Höhepunkt für einige war jedoch die Karnevalssitzung im Februar: Die „Teuflischen Weiber“ feierten zum 25. Mal ihre Damensitzung, für die es auch während der Versammlung noch sehr viel Lob gab. Schade, dass es vorerst die letzte gewesen sein soll. „Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“, sagte Nicole Konrad, die das Spektakel in all den Jahren mit organisiert hatte. Dafür wird es vielleicht 2020 ein anderes Event geben, was aber noch nicht spruchreif ist. Viele andere Veranstaltungen sind dagegen schon fest geplant, von denen einige in Honsberg bereits eine lange Tradition haben: der Aufräumtag im Sommer, das Martinssingen und der lebendige Adventskalender im Winter, das Skat-Turnier zum Jahresabschluss, aber vor allem die Jazz-Matinee, bei der in diesem Jahr „Echoes of Nawlins“ auftreten. Seit 1983 findet diese Matinee jährlich statt – mit einer Ausnahme: Vor 25 Jahren hatten die Männer Honsbergs eigenhändig einen Teil des Dorfhauses umgebaut und neu gebaut. Dieses Ereignis soll 2019 gebührend gefeiert werden mit Live-Musik, Idee der Mitglieder: das Jubiläum mit dem Sommerkonzert verbinden. Eine Gruppe ist bereits gebucht: „Hill and Ray“ kommen aus Berlin und spielen Cover- und eigene Songs. Ein weiteres Großevent ist der Comedy-Abend im November, zu dem drei Künstler erwartet werden, die sich bereits im Fernsehen und auf vielen Bühnen präsentiert haben.